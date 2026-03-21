TVアニメ『ダイヤのA act? -Second Season-』の先行上映会が開催され、沢村栄純役の逢坂良太、降谷暁役の島崎信長、御幸一也役の櫻井孝宏、小湊春市役の花江夏樹が登壇。白州健二郎役の下妻由幸がMCを務め、会場となった新宿バルト9に集まった満員の観客と配信視聴者に向けて、久しぶりのアフレコの様子や作品の魅力を伝えた。アニメ『ダイヤのA』は、寺嶋裕二氏による大人気コミックを原作として2013年より放送が始まったアニメシ