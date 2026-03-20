高市早苗首相は１９日（日本時間２０日）、トランプ大統領との日米首脳会談後に夕食会に出席した。会場に流れたＸＪＡＰＡＮの「ＲｕｓｔｙＮａｉｌ」の選曲が話題となっている。夕食会で高市首相は日米関係について「最強のバディ（相棒）と確信している」と触れ、「ジャパンイズバック（日本は戻ってきた）とあいさつし、拍手喝さいを浴びた。会にはソフトバンクグループの孫正義会長兼社長、男子ゴルフの松山英樹