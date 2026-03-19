中国当局は、中国国内に住む男性が許可なく「X」などの外国のSNSを利用したとして、罰金の処分を科したと発表しました。中国・湖北省の公安当局は男性が今月8日、許可なく中国国外のSNS「TikTok」と「X」を利用していたとして、日本円でおよそ4600円の罰金の納付を命じ、インターネットの接続を禁じたと発表しました。中国では国家に不都合な外国の情報に人々がインターネットを通じてアクセスできないよう、「グレートファイアー