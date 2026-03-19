お笑いコンビ・EXITの兼近大樹が18日放送のフジテレビ系バラエティー『ホンマでっか！？TV』（毎週水曜後9：00）に出演。衝撃的な課金額を明かした。【写真】AI？ホンモノどっち…？バキバキに鍛え上げられた兼近の肉体番組ではこの日、「自律神経セルフケアSP」と題し、自律神経の乱れの原因やその兆候、改善策などを解説した。番組冒頭、衝動買いの経験についてのトークが進むと、兼近は「僕、めちゃくちゃ忙しい時期は…