AppleがiPhoneやiPadなど向け最新プラットフォーム「iOS・iPadOS 26.3.1 (a)」を提供開始！Appleは17日（現地時間）、同社が販売するスマートフォン（スマホ）「iPhone」シリーズ向けプラットフォーム「iOS」とタブレット「iPad」シリーズ向けプラットフォーム「iPadOS」の最新バージョン「iOS 26.3.1（23D8133）」および「iPadOS 26.3.1（23D8133）」に対してバックグラウンドセキュリティ改善「iOS 26.3.1 (a)（23D771330a）」お