日本サッカー協会（JFA）は18日、5月31日に『国立競技場』で開催されるキリンチャレンジカップ2026において日本代表がアイスランド代表と対戦することを発表した。開幕まで3カ月ほどとなったFIFAワールドカップ2026で優勝という壮大な目標を掲げている日本代表。今月のインターナショナルマッチウィークでは欧州へ遠征し、イングランド代表およびスコットランド代表との国際親善試合に臨むが、本大会開幕直前の5月31日（日）に