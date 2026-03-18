シングルマザーとして1児を育てる人気ユーチューバーてんちむ（32）が18日までにインスタグラムのストリーズを更新。子どもの父親に関する一部の臆測を否定した。てんちむは「私子どもの父親とかについて言及するつもりは全然ないんですが」とした上で、「Xでちょいちょ回ってくるてんちむはオーディションして勝ったから種貰った？？？とか謎の噂が一人歩きしてるらしいんですけど」と言及。「そもそも話しの根本含め色々と事実