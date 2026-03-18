TikTokを中心に、ファミリーマートの「ファミチキ（骨なし）」を使ったアレンジレシピが話題になっている。【写真】今まで知らなかったことを後悔！“究極の親子サンド”の写真「海外の人の間である禁断の儀式が行われている」と紹介した投稿では、ファミリーマートの「コク旨たまごサンド」をパカっと開き、その間に「ファミチキ（骨なし）」を挟みかぶりつく、海外の人たちの姿がまとめられている。海外の人の間では“コン