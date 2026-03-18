タレントIMALU（36）が18日までにインスタグラムを更新。親しく交流していた関係者が死去したことを報告した。IMALUはストーリーズで「飲みの場で知り合い、私の活動をいつも応援してくれてここ1−2年お仕事でも大変お世話になった方のお別れ会」に参列したことを報告。「50代、くも膜下出血で突然のお別れでした」とつづった。続けて「去年のロケ終わり『一緒に写真撮ろうよ！』と、珍しく言ってくれてこれが最後の写真。そし