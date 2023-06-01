【ミラ(Mira) Sunset Ver.】 3月18日出荷開始 価格：23,980円 Wonderful Worksは、1/7スケールフィギュア「ミラ(Mira) Sunset Ver.」の出荷を3月18日に開始する。価格は23,980円。 本製品は、イラストレーター・トリダモノ氏の暑中お見舞いイラストの「ミラ(Mira)」を、小麦色の肌と黒い水着、妖しく不敵な笑顔が特徴の「Sunset Ver.」としてスケール