春休みに実践したい、片付けのアイデアを紹介します。夫と子ども2人の4人家族、ミニマルな暮らしをしている整理収納アドバイザー・Nozomiさんのケースです。ここではNozomiさんがおすすめする、新年度が始まる前に手放しておきたいものについて語ります。春休みは不用品の見直しどきお弁当や行事に追われていた日常がひと段落し、家の中を見直す時間が生まれる春休み。さらに年度末は、学年や仕事の区切りがあり、ものの「役割」が