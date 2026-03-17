聴覚や言語に障害があり、外出先で電話の協力を必要とする人を対象に、今年も「電話お願い手帳」が届けられます。 【写真を見る】「電話お願い手帳」NTT西日本が贈呈聴覚・言語障害者らの外出を支援大分 NTT西日本は社会貢献活動の一環として毎年、聴覚や言語に障害がある人に「電話お願い手帳」を贈っています。 44年目となる今年は、大分県内で720部が配布されることになり、県への贈呈式が行われました。 手帳には、相