お笑いコンビ・ココリコの田中直樹が１７日、火曜パートナーを務めるＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」に出演した。田中は、魚類学者でタレントのさかなクンと一緒に食事に行ったことはあるという。「２年前ぐらいかなあ？やっと一緒にご飯、食べることができて」。その時は野々村真も一緒だったそうで、パンサーの向井慧が「すごいメンバーですね」と驚いた様子。さかなクンは、ＮＨＫ・Ｅテレの「ギョギョッとサカ