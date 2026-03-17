クレーマーは自分の思い通りにならないと、あの手この手で攻撃してくる。投稿を寄せた沖縄県の40代女性は、旅行会社で支店長を務めていた。 ある日、電話で客から理不尽な要求を受け、「対応出来かねます」と突っぱねたところ、相手が信じられない暴言を吐いてきたという。（文：長田コウ） 「苦情は男性が担当するのが当たり前、という化石化したお客」 女性は「具体的な内容は忘れましたが」と前置きしつつ、当時