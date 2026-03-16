全国の「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」にて、生花のカーネーションとジオラマボックスがセットになった「となりのトトロ 『トトロとおえかきメイちゃん』とマジカルチュチュセット」と「魔女の宅急便 『コキリの魔法』とカーネーションセット」の予約受け付けが開始された。＞＞＞母の日にピッタリはフラワーギフトをチェック！（写真5点）「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」で毎年人気の配送ギフトに、今年も「となりのト