1998年に反町隆史主演のフジテレビ系ドラマ「GTO」に生徒役で出演、脚光を浴びた元女優、希良梨さん（45）が16日までにインスタグラムを更新。同ドラマで共演した俳優徳山秀典（44）とのツーショットを公開した。希良梨さんは「今日は、初代GTO反町隆史主演で一緒に共演したとく、こと、徳山秀典kunとマネージャーみどりと一緒に、打ち合わせを致しました」と報告し、再会した写真をアップ。「とくは、私にとって、仕事において