いま、日本のドラマはかつてほどの元気がないと言われている。特に民放発のドラマが、ネットフリックスなどの配信サービス制作のドラマの勢いに押されている現実がある。では、あのフジテレビドラマ黄金時代はどうやって生まれたのか。おカネがあったいい時代というだけなのか。たまたま才能のある人材がいたのか。制作体制が違うのか。月曜9時の枠で初のメガヒットドラマとなった『東京ラブストーリー』について、同作をはじめ、