アニメ「ちびまる子ちゃん」の公式Xが15日に更新され、約6年半にわたり同アニメのエンディング主題歌を担当した斉藤和義への感謝をつづった。公式Xは「斉藤和義さん、今までエンディング主題歌を歌って頂き、ありがとうございました」と感謝をつづり、ギターを手にした斉藤和義とちびまる子ちゃんのイラストを添えた。また斉藤和義のオフシャルインスタグラムも同日更新され、「フジテレビ系列にて毎週日曜18時より放送中のアニメ