きょう午前11時すぎ、香川県高松市の高松空港前で、道路を横断していた男性が大型観光バスにはねられ意識不明の重体となっています。 きょう午前11時すぎ、香川県高松市香南町岡の高松空港前にある駐車場から、空港ビルの入り口付近に向かって横断歩道を歩いて渡っていた60代から70代くらいの男性が、走ってきた大型観光バスにはねられました。男性は病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。 大型観光バスには運転手のほかに