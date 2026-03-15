県内4つの大学のトップを切って15日、徳島文理大学で卒業式が行われ628人が学び舎を巣立ちました。徳島文理大学の徳島キャンパスでは学部生や大学院生など、合わせて628人が15日、卒業の日を迎えました。式では梶山博司学長が、各学部や大学院などの総代に卒業証書や修了証書を手渡したあと「周りの人への感謝を忘れず、さらに大きく成長していってください 」とはなむけの言葉を贈りました。このあと卒業生を代表し、人間生活学部