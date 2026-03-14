2026年7月17日（金）に『リラックマ マルチケース リラックマ』と『リラックマ マルチケース コリラックマ』が2種類同時発売される。本書は現在、全国の書店やネット書店などで予約受け付け中だ。＞＞＞リラックマ マルチケースをチェック！（写真4点）リラックマは、着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、