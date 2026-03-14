テレビ朝日アナウンサーの三谷紬さん。5年前に挑戦したYouTubeのダイエット企画では、すっぴんや必死な顔も臆することなく晒し一挙に人気者になった。（日本サッカー協会）公認D級コーチライセンスまで取得したサッカーやプロレス、ファッション、モータースポーツに競馬まで幅広い知識を持ち、現在では多数の番組を担当する彼女だが、30歳になってから深刻な悩みに直面しているという