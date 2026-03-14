実際に戦っていたのは一生のうち数年！？少人数で大軍を撃破する勇猛さで、あるいは相手の裏をかいた策を弄する狡猾さで、勝利を手にする──。合戦の世を生き抜いた戦国武将たちにとって、戦（いくさ）の場は“ハレ”の舞台だった。翻って、そこから離れた“ケ”──日常の仕事や暮らしは、なかなか表には出てこない。家族との日々や趣味は？生身の戦国武将って、一体どんな暮らしをしていたのか？そんな素朴な疑問に答えてくれ