徳島県は13日、4月1日付の人事異動を発表しました。★後藤田知事「徳島県はやはり能力主義で引き上げているんだ、人事をやっているんだとこういうことを少しずつではありますが示していく。象徴的の人事なスタート」部長級以上の主な人事です。知事戦略局長に木野内敦知事戦略局プロジェクト統括監。観光スポーツ文化部長に阿部順次知事戦略局政策統括監。生活環境部長に加藤幸一監査事務局長。経済産業部長に小