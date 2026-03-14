都心の繁華街で二次会の場所を探していた会社員グループ約20名が、客引きの店員に案内された居酒屋で「後出し注文強制のトラブルにあった」として、弁護士ドットコムニュース編集部に体験談を寄せた。体験談を寄せた40代の女性会社員によると、仕事関係者との飲み会の一次会を終え、二次会の店を探していたある晩のことだった。お店の入ったビル前で若い女性店員から「飲み放題2000円で、全員、すぐに入れます」と声をかけられた。