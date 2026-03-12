球団発表日本ハムは12日、ライル・リン捕手を獲得したと発表した。リンは第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にチャイニーズ・タイペイ代表として出場（登録名：リン・ジャーチェン）。ペナントレース直前の緊急補強となった。28歳のリンは、東京ドームで行われたWBC第1次ラウンドC組にチャイニーズ・タイペイ代表として出場。チェコ戦では二塁打を放つなど活躍し勝利に貢献。WBCでは4試合に出場し、打率.143を残