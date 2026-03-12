ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）のチェコ代表右腕・サトリア投手（２９）が日本への感謝をつづった。ＷＢＣ１次ラウンド敗退となったチェコ。サトリアは最終戦となった日本戦で先発し４回２／３を６安打無失点、３奪三振の快投を見せた。２０２３年大会では大谷翔平を３球三振に打ち取った“大谷キラー”としても知られ、普段は電気技師として働いている。そのサトリアは１２日までにインスタグラムを更新。「