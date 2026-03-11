アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「ウルトラエッグカツ定食」「ウルトラエッグカツ丼」を2026年3月13日(金)より期間限定で販売を開始する。■チャベソー！？って何？肉好きに告ぐ。頑張っていると無性にチャーシューエッグとベーコンエッグとソーセージエッグとロースカツを一緒に食べたくなる気分の時ありますよ