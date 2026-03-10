現地時間の2026年3月10日、ArduinoがQualcomm Dragonwing IQ8シリーズ搭載のシングルボードコンピューターの「Arduino VENTUNO Q」を発表しました。Arduino Announces Arduino VENTUNO Q, Powered by Qualcomm Dragonwing IQ8 Series | Qualcommhttps://www.qualcomm.com/news/releases/2026/03/arduino-announces-arduino-ventuno-q----powered-by-qualcomm-dragoIntroducing Arduino® VENTUNO™ Q: your new AI, robot