高松北警察署 高松市の住宅で、妻（44）の髪の毛をつかんで転倒させるなどした疑いで、住所不定・無職の男（43）が9日、暴行の疑いで逮捕されました。 高松北警察署によりますと、男は2025年12月22日午後11時30分ごろ、当時住んでいた高松市の自宅で、同居していた妻の髪の毛をつかんで転倒させるなどの暴行を加えた疑いが持たれています。妻にけがはありませんでした。 妻が110番通報し、警察が駆けつけましたが、男は