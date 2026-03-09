サンワサプライは、縦向き・横向き・隙間への差し込みに対応する「車輪差し構造」を採用したスリムタップに強力マグネットと雷ガード機能を追加した新モデルを発売した。4個口、6個口、8個口の3種類をラインアップ。デスク周りからリビング、キッチンまで幅広いシーンで使いやすい電源タップだ。●縦・横・間にも差せる「車輪差し構造」で配線の悩みを一気に解消新モデル最大の特徴は、従来から好評の「車輪差し構造」。縦向き