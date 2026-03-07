高齢の親が亡くなった後、遺品整理をしていると「タンス預金」が見つかることがあります。思いがけず現金が出てくると戸惑ってしまいますが、そのお金は相続財産にあたる可能性があります。すでに生活費として使ってしまった場合でも、税務上の手続きが必要になることがあるため注意が必要です。 本記事では、父のタンス預金100万円を使ってしまったケースについて、申告の必要性や今後の対応を分かりやすく解説します