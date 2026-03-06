５日に発表された春の日経平均株価の定期見直しでは、キオクシアホールディングスとパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスが新規採用されたが、市場の関心は早くも次回の秋の定期見直しに向かっている。ＳＭＢＣ日興証券は５日、９月に発表される定期見直しの現時点での暫定的な予想を公表した。同証券では３銘柄の入れ替えを見込み、ＪＸ金属、ＫＯＫＵＳＡＩＥＬＥＣＴＲＩＣ、ＦＯＯＤ