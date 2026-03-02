歌舞伎俳優の片岡愛之助が１日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」に出演。２４年１１月に舞台稽古中に大けがを負った時のことを振り返った。愛之助は２４年１１月に、舞台での稽古中に、上から落ちてきた大道具に顔が接触し、鼻や顎を骨折する大けがを負った。「２日後が舞台の初日だった。膝をついてブリッジみたいに（上半身を）反ったときに、上からバーンと落ちてきた」と当時の様子を生々しく振り返り。「立っていたらよ