今回は、妻が1泊2日の旅行に出かけた直後、夫に起きたことについてのエピソードを紹介します。育児に余計な口出しばかりしてくる夫…「私は1歳の子育て中で、育休中です。夫は最近、残業のない職場に転職し、早く帰宅するようになりました。ただ夫が家にいる時間が増えたことで、育児に余計な口出しをするようになり、モヤモヤします。離乳食は完全に手作りじゃないとダメとか、子どもの前で絶対にスマホを見るなとか、子どもが泣