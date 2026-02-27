持続可能な社会実現のため活動する環境団体を支援しようと、2月27日、阿南市の企業が設立した財団から、県内40の団体に助成金が贈られました。助成金を贈ったのは、阿南市に本社を置く日亜化学工業が2013年に設立した「日亜ふるさと振興財団」です。この財団では、持続可能な社会実現のため環境保全活動を行う団体を積極的に支援しようと、2015年から助成を行っています。2026年は県内40の団体にあわせて1953万円が贈られ、日亜ふ