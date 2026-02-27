イランの核開発をめぐるアメリカとイランの核協議。今回も合意に至らず、1週間以内にも再び協議する見通しです。スイス・ジュネーブで26日に行われたイランの核開発をめぐる協議は、仲介国オマーンを介し、一時休止を挟んで、およそ6時間半行われました。アメリカのウィットコフ中東担当特使やイランのアラグチ外相が出席し、話し合いましたが、合意には至りませんでした。ウォール・ストリート・ジャーナルによりますと、アメリカ