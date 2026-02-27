3月に開催日本スケート連盟は27日、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来木原龍一組（木下グループ）が、3月の世界選手権（チェコ・プラハ）の出場を辞退すると発表した。理由は「心身のコンディションをオリンピック前の状態まで戻すことはやはり難しい」と判断したためという。三浦・木原組の“りくりゅう”は、ミラノ・コルティナ五輪の団体戦銀メダルに貢献し、個人戦では同種