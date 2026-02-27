山田兼司氏、松倉大夏氏、池田千尋氏、のむらなお氏、藤井道人氏 日本映画監督協会創立90周年記念「映画未来 DGJ NEXT ERA」が26日、都内で行われた。シンポジウム『NEXT10 監督として生き抜くために！』では、藤井道人監督、松倉大夏監督、山田兼司プロデューサー、のむらなお監督、池田千尋監督が招かれ、本木克英監督（理事長）を司会に、日本映画の現在地と今後10年を見据えた課題・展望について議論した。