文春オンラインは2月24日、「高市早苗首相が『当選祝い』カタログギフトを衆院議員に配っていた！『週刊文春』取材に複数の事務所が受領を認める《政策秘書の実弟が議員会館で…》」との記事を配信した。高市首相は自身のXで事実関係を認め、《大変厳しい選挙を経て当選したことへの労いの気持ち》を込めて配ったと説明した。＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると「まるで別人」文春の記事に