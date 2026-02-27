中島健人が主演を務め、長濱ねるがヒロイン役で共演する映画『ラブ≠コメディ』が7月3日に全国公開されることが決定した。 参考：『ストーブリーグ』長濱ねる、INI 木村柾哉ら登場の特報公開主題歌は亀梨和也の新曲に 本作は、“ラブコメ嫌い”なイケメン俳優が、ある王道ラブコメ作品の相手役との出会いを通して“本当の恋”と“エンターテインメントが持つ意味”を見つめ直していく、完全オリジナルの