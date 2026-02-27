中島健人が主演を務め、長濱ねるがヒロイン役で共演する映画『ラブ≠コメディ』が7月3日に全国公開されることが決定した。

本作は、“ラブコメ嫌い”なイケメン俳優が、ある王道ラブコメ作品の相手役との出会いを通して“本当の恋”と“エンターテインメントが持つ意味”を見つめ直していく、完全オリジナルのラブコメディ。

中島と小芝風花がW主演を務めた『彼女はキレイだった』（カンテレ・フジテレビ系）や『わたしのお嫁くん』（フジテレビ系）の紙谷楓が監督を務め、『ラジエーションハウス』シリーズ（フジテレビ系）や『ユニコーンに乗って』（TBS系）の大北はるかが脚本を手がける。

主人公の神崎麗司は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優。30歳を迎え、「ラブコメなんて、もうやりたくない！」と重厚なドラマで評価されたいという思いを抱えていた中、またもや届いたのは王道ラブコメの出演オファー。相手役はアイドル・南風美里と聞き反発する麗司だが、この出会いが彼の人生を大きく動かしていく。

ソロアーティスト・俳優として新たな挑戦を続ける中島が演じるのは、葛藤を抱える神崎麗司。中島はオファーを受け、「久々にフィットする感覚でお芝居ができるなと思いました。ある種、可愛く皮肉を込めて、麗司という役を演じられることがすごく楽しみでした」とコメントし、「自分の本質みたいな部分をポップで、エンタメとして面白く抽出できると思いました」と印象を語っている。また、本作について「目の前にあることを一生懸命やることの尊さだったり、素晴らしさを、この映画が教えてくれる気がしています」と思いを明かしている。

そして、麗司の相手役で、ガールズグループ「ぴょんぴょんフルーツ」に所属するアイドル・南風美里を演じるのは、アイドルグループ卒業後、俳優として活動する長濱。長濱は自身の役柄について、「自分の中にない要素もたくさん持っている子。そのピュアさや一生懸命さが本当に素敵だと思いました」と振り返り、本作について、「世の中で何かに挑戦し続ける人、毎日の仕事の中で試行錯誤しながらいろんなことに向き合っている方みんなに響く作品」と期待を込めた。

中島健人（神崎麗司役）コメントオファーを受けて俳優と音楽活動を両立している役だと聞いた時、“すごい自分にぴったりだな”と久々にフィットする感覚でお芝居ができるなと思いました。ある種、可愛く皮肉を込めて、麗司という役を演じられることがすごく楽しみでしたし、自分の本質みたいな部分をポップで、エンタメとして面白く抽出できると思いました。

役作りについて自分とかけ離れているわけではないので、普段の自分を原型としつつ、麗司という人物像を作り上げていく上で脚色をしました。普段の自分だとオフの時間は“60%ぐらい”で過ごしていると思うのですが、この作品の中では、オフの時間でさえ“120%の色濃い自分を出すことを意識したのが役作りだったかもしれません。重めのこだわりというよりも楽しく、自然体でいながら、だけど少し大げさに表現するという、そのバランスがすごく楽しかったです。

長濱ねるの印象について演出やステージの話など、すごく調和をとれるだろうなと思っていました。実際に会ってみたら想像以上で、こんなにも会話が弾むとは思っていなかったです。すごくクレバーな方で、アイドルとしての経験も美里にぴったりな方だと思います。

作品について働く人、すべての方に観ていただきたい作品です。生きていく上で、隣の芝生が青かったり、何か羨ましく思ってしまう気持ちって、誰しもが持っていると思います。でも、実際そうではなくて、目の前にあることを一生懸命やることの尊さだったり、素晴らしさを、この映画が教えてくれる気がしています。

長濱ねる（南風美里役）コメントオファーを受けてラブコメだけじゃなく、一生懸命仕事にも向き合うという、ある種のお仕事映画だなと思いました。撮影の途中に監督が“スポ根の要素も入れたい”とおっしゃっていましたが、そこにとても共感しました。

役作りについて美里という役は、自分の中にない要素をたくさん持っている子だと思いました。思ったことをきちんとまっすぐに伝えられたり、ピュアさや一生懸命さが本当に素敵だと思いました。普段の自分だったらやらないようなことなので、監督と相談しながら純粋で真っ直ぐ一生懸命である姿を見せられるように演じました。

中島健人の印象について初めての本読みの日、初めからもう麗司そのものでとても感動しました。私はとても緊張していたのですが、中島さんが現場の空気を引っ張ってくださいました。

作品について世の中で何かに挑戦し続ける方、毎日の仕事の中で試行錯誤しながらいろんなことに向き合っている方みんなに響く作品なんじゃないかなと思います。みんなで一生懸命つくっている姿、ものづくりに向き合っている姿を観ていただくだけでも楽しいと思いますし、笑える部分もたくさんあります。現場の楽しい雰囲気も、ぜひ劇場で受け取っていただけたら嬉しいです。（文＝リアルサウンド編集部）