三菱電機ビルソリューションズ（MEBS）は2月25日、2026年1月21日付で公表した三菱日立ホームエレベーターの完全子会社化に関して、完全子会社化後の三菱日立ホームエレベーターの社名を「三菱電機ホームエレベーター株式会社」に変更することを決定したと発表した。新会社ロゴMEBSは、日立製作所との合弁会社であり、小型エレベーター事業を担っている三菱日立ホームエレベーターについて、日立から全株式を取得した。○新会社名旧