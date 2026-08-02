最新のJNNの世論調査で、高市内閣の支持率が先月の調査から6.7ポイント下落して59.2%でした。一方、「支持しない」と答えた人は、先月から6.8ポイント上昇して37.6%でした。各党の支持率は以下の通り。自民30.9%（1.4↓）維新2.9%（0.3↓）国民3.0%（0.3↑）中道1.9%（2.6↓）立憲2.4%（1.0↑）参政2.7%（1.2↓）公明1.4%（0.5↑）みらい1.4%（0.0→）共産2.3%（0.1↑）れいわ0.9%（0.4↑）保