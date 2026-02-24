2月23日、五輪の特別番組『くりぃむしちゅーのTHE★レジェンドミラノ・コルティナ五輪総集編』（日本テレビ系）が放送された。五輪で激闘を繰り広げた選手が一堂に会したが、番組MCを務めた「くりぃむしちゅ〜」上田晋也の進行に疑問を持たれているようだ。同番組は、くりぃむしちゅ〜と日本テレビ・水卜麻美アナウンサーがMCを務め、五輪の舞台裏を振り返るもの。「スタジオゲストで嵐の櫻井翔さん、荒川静香さん、本田望結