◇大阪マラソン（2026年2月22日大阪府庁前〜大阪城公園内、42・195キロ）イブラヒム・ハッサン（ジブチ）が2時間5分20秒で優勝した。日本人トップは、2時間6分14秒の平林清澄（23＝ロジスティード）で5位、37キロまで単独トップだった吉田響（23＝サンベルクス）は2時間9分35秒の34位でフィニッシュした。6位の山下一貴（28＝三菱重工）、7位の竹井祐貴（24＝JR東日本）、8位の浦野雄平（28＝富士通）、10位の合田椋（26＝