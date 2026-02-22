◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート エキシビション(大会16日目/現地21日)フィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した17歳の中井亜美選手がエキシビションで華麗に舞いました。中井選手は真っ赤な衣装を着てスケートリンクに登場。終始笑顔を絶やさず、鋭いジャンプや情熱的なステップを披露し、会場を大いに沸かせます。終盤には、膝をつきながら回転し、氷上にうつ伏せとなると、頬に両手を