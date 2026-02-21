26Ç¯¤âG1¤ÏÅÚÍËÉÕ´ë²è¡ÖÅ¸³«²¦¡×¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¢¤ì¡£¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ëÍ½ÁÛ¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Å¸³«ÌÌ¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¾¡¤ÁÇÏ¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£º£Ç¯¤ÎJRA¡¦G1³«ËëÀï¡ÖÂè43²ó¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¡×¤ÏÂçºåËÜ¼Ò¤Î¿·Ã«¾°ÂÀ¤¬Ã´Åö¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Åª¤ËºòÇ¯¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÊ¿¶Ñ¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆÉ¤ß¡¢Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¡È¤¢¤ÎÇÏ¡É¤òÁÀ¤¤·â¤Ä¡£²áµî10Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Á°È¾4F45ÉÃ8¤Î¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿18Ç¯¤Ï¥Î¥ó¥³¥Î¥æ¥á¤¬4³Ñ13ÈÖ¼ê¤«¤éº¹¤·ÀÚ¤êV¡¢Íâ19Ç¯¤ÏÆ±48ÉÃ0¤Î¥¹¥í