【大“電動化”時代到来！特集「バッテリー」】ここ数年、冬は寒波に襲われたり夏は酷暑に見舞われたり、気温に振り回されがち。普通に過ごすのもままならないほどの気候になってきていますが、そんなときに頼りになるのがバッテリーを搭載したヒーターやファンが付いたアイテムです。衣服だけでは体温調節が難しくなってきた今、注目したいバッテリー搭載ウエアを集めました。■外でも快適に過ごすために。バッテリーウエアという