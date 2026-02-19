Image: Thrive Studios ID / Shutterstock.com お値段を聞くのが怖いけど…。昨年末から深刻化しているメモリ枯渇問題。そんななか、digitaltrendsは、ソニーが開発中とされる次世代ゲーム機のPlayStation 6（PS6）をめぐって、メモリ大増強で攻めてくるというリークを報じましたよ。PS6は30GBメモリに！すでにPS6に関しては、PCのようなパワフル性能についてのうわさなどが流れていました。